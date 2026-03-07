Порошок отстирывает полотенца от грязи, но оставляет на поверхности невидимую пленку, которая задерживает пот и жиры в волокнах, пишет Express. Именно это и приводит к затхлому запаху.

Чем вывести затхлый запах из полотенец?

Есть простое и доступное решение, которое избавит полотенца от запаха навсегда. Нужно лишь добавить полстакана пищевой соды в стирку. Оказывается, этот продукт способен нейтрализовать запахи даже лучше, чем уксус.

Бикарбонат соды – это натуральный дезодорант, который действует путем нейтрализации кислот, вызывающих неприятные запахи. Он также помогает расщеплять остатки моющего средства, застрявшие в волокнах, что часто является первопричиной проблемы,

– добавили эксперты.

Для улучшения результата, несколько капель масла чайного дерева могут помочь в борьбе с бактериями, которые способствуют неприятному запаху. Достаточно лишь 3 – 5 капель в отсеке для моющего средства.

"Масло чайного дерева обладает природными антибактериальными свойствами, что делает его идеальным для уничтожения бактерий, которые вызывают характерный затхлый запах", – отметил специалист.



Сода выводит плохой запах из полотенец / Фото Pexels

Сода и масло чайного дерева – отличный дуэт, который выведет за стирку весь затхлый запах, и еще и освежит полотенца. Для лучшего результата полотенца стоит стирать в горячем режиме, чтобы обеспечить эффективное действие пищевой соды и масла чайного дерева.

Эксперты советуют избегать перегрузки стиральной машины, поскольку для надлежащего полоскания полотенцам нужно свободное пространство. Также стоит избегать смягчителя ткани во время стирки полотенец, поскольку средство может лишь усугубить проблему, добавив еще один слой покрытия к волокну.

Чтобы смягчить полотенца, стоит добавить шарики для сушки в сушильную машину. Их можно приобрести в супермаркетах, но если не нашлось, то подойдет и теннисный мяч. Достаточно одного мячика в сушилке, чтобы помочь встряхнуть волокна, уменьшить статическое электричество и ускорить сушку, а также улучшить циркуляцию воздуха и тепла.

К слову, кухонные полотенца следует стирать отдельно от другого текстиля при температуре не менее 60 градусов с добавлением кислородного отбеливателя, пишет Onet. Оптимальная частота стирки кухонных полотенец – раз в четыре дня, или чаще, если они часто намокают.

