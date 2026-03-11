Полотенца хоть и могут казаться между собой похожими, однако отличаются по цвету, весу, типу волокна и степени загрязнения, пишет Interia Kobieta. Эти различия означают, что не все полотенца можно стирать вместе.

Почему нельзя стирать вместе все полотенца?

Толстые банные полотенца поглощают больше воды и требуют более интенсивного цикла отжима и более долгой сушки. А вот тонкие кухонные полотенца стираются и сохнут быстрее. Смешивание таких полотенец в одном цикле приведет к тому, что более тонкие перестираются, а толстые – выстираются недостаточно.

Еще одной проблемой является разница в цвете. Новые ткани с насыщенным цветом могут потерять свой пигмент через несколько стирок. Смешивание темных полотенец со светлыми приведет к тому, что цвет может обесцветиться. Высокая температура лишь закрепит изменение цвета.

Смешивание очень грязных полотенец с теми, которые использовались всего несколько раз, приведет к распространению бактерий и запахов по всему барабану. В результате чистые ткани могут иметь несвежий запах после сушки.



Белые полотенца всегда надо стирать отдельно / Фото Freepik

При какой температуре стирать полотенца?

Белые хлопковые полотенца лучше всего стирать при температуре 60 градусов. Она эффективно удаляет бактерии и пылевых клещей. Установка температуры на уровне 90 градусов может повредить волокна.

Цветные полотенца стоит стирать при температуре 60 градусов, поскольку слишком высокий режим ускорит выцветание. Достаточно низкая температура позволит микробам и остаткам моющего средства оставаться на ткани, поэтому стирка получится неэффективной.

Полотенца из микрофибры следует стирать при температуре 30 градусов. Более высокая температура может повредить волокна, поэтому из-за этого полотенце перестанет функционировать должным образом. Специалисты советуют стирать микрофибру в деликатном режиме.

Какие есть самые распространенные ошибки во время стирки полотенец?

Перегрузка барабана – одна из самых распространенных ошибок. Полотенца в процессе стирки поглощают много воды и порошка, поэтому требуют достаточно места для полоскания.

Вторая проблема – избыток смягчителя ткани. Средство смягчает белье, однако на полотенцах он покрывает волокна и уменьшает их впитывающую способность. Из-за этого полотенце хуже поглощает воду и приобретает неприятный запах.

Блогерка София Сизова рекомендует использовать уксус вместо кондиционера для смягчения ткани полотенец. Она рекомендует добавлять половину стакана столового уксуса в отсек для кондиционера. Оказывается, он смягчает ткань и убирает неприятные запахи.

Следует помнить, что влажные, сложенные полотенца – это идеальная среда для размножения бактерий. Чтобы они оставались свежими и мягкими, их следует сразу сушить после использования.

