Садоводы уже давно обращают внимание на сопутствующие посадки, которые способны дать хорошие преимущества для дерева, пишет Martha Stewart. Это не обязательно должны быть какие-то саженцы. Идеально подойдут низкорослые растения, цветы или ароматная зелень. Они улучшат урожай, защитят деревья от вредителей и улучшат почву.

Читайте также Червей в яблоках больше не будет: 5 эффективных способов избавиться от плодожорки

Что посадить рядом с яблоней?

Клевер

Белый и малиновый клевер способны насыщать почву азотом, улучшая ее плодородие. Цветы клевера привлекают пчел и других опылителей, способствуя лучшему плодоношению яблони.

Петрушка

Зелень очень полезна и полезна против яблоневой плодожорки – самого распространенного вредителя плодовых деревьев. Запах петрушки отпугивает плодожорку из сада, поэтому плоды вырастут без червей.

Лук-шнитт

Луковые растения помогают дереву бороться с болезнями. Одинаково полезен лук-шнитт и чеснок. После посадки этих растений парша яблони (грибковое заболевание, сопровождающееся темными пятнами на листьях и плодах) заметно уменьшается.



Лук-шнитт помогает бороться яблоне с болезнями / Фото Pexels

Тысячелистник

Растение привлекает к яблоне божьих коровок и златоглазок, которые сдерживают яблоневую плодожорку. Глубокие корни также способны разрыхлить почву и вынести питательные вещества на поверхность.

Фенхель

Тля – опасный вредитель сада, который может поселиться на яблоне. Ароматный фенхель действует как ловушка, отпугивая вредителей от яблок. Растение также привлекает насекомых, которые пожирают вредителей.

Бархатцы и настурции

Цветы привлекают полезных насекомых и отпугивают вредных. Божьи коровки, златоглазки и паразитические осы любят тлю, поэтому она держится подальше от таких деревьев. А настурции имеют одну особенность – они способны маскировать запах дерева от вредителей.

К слову, опавшие плоды яблок привлекают вредителей, таких как осы, шершни, мыши и крысы, пишет Express. Гнилые плоды способствуют развитию бактерий и грибков, поэтому могут заразить деревья и соседние растения. Именно поэтому в период сбора урожая садоводы советуют не оставлять вокруг яблони никаких плодов, даже если некоторые из них повреждены и несъедобны.

Что еще стоит знать об уходе за деревьями?