Садоводы уже давно обращают внимание на сопутствующие посадки, которые способны дать хорошие преимущества для дерева, пишет Martha Stewart. Это не обязательно должны быть какие-то саженцы. Идеально подойдут низкорослые растения, цветы или ароматная зелень. Они улучшат урожай, защитят деревья от вредителей и улучшат почву.
Что посадить рядом с яблоней?
Клевер
Белый и малиновый клевер способны насыщать почву азотом, улучшая ее плодородие. Цветы клевера привлекают пчел и других опылителей, способствуя лучшему плодоношению яблони.
Петрушка
Зелень очень полезна и полезна против яблоневой плодожорки – самого распространенного вредителя плодовых деревьев. Запах петрушки отпугивает плодожорку из сада, поэтому плоды вырастут без червей.
Лук-шнитт
Луковые растения помогают дереву бороться с болезнями. Одинаково полезен лук-шнитт и чеснок. После посадки этих растений парша яблони (грибковое заболевание, сопровождающееся темными пятнами на листьях и плодах) заметно уменьшается.
Лук-шнитт помогает бороться яблоне с болезнями / Фото Pexels
Тысячелистник
Растение привлекает к яблоне божьих коровок и златоглазок, которые сдерживают яблоневую плодожорку. Глубокие корни также способны разрыхлить почву и вынести питательные вещества на поверхность.
Фенхель
Тля – опасный вредитель сада, который может поселиться на яблоне. Ароматный фенхель действует как ловушка, отпугивая вредителей от яблок. Растение также привлекает насекомых, которые пожирают вредителей.
Бархатцы и настурции
Цветы привлекают полезных насекомых и отпугивают вредных. Божьи коровки, златоглазки и паразитические осы любят тлю, поэтому она держится подальше от таких деревьев. А настурции имеют одну особенность – они способны маскировать запах дерева от вредителей.
К слову, опавшие плоды яблок привлекают вредителей, таких как осы, шершни, мыши и крысы, пишет Express. Гнилые плоды способствуют развитию бактерий и грибков, поэтому могут заразить деревья и соседние растения. Именно поэтому в период сбора урожая садоводы советуют не оставлять вокруг яблони никаких плодов, даже если некоторые из них повреждены и несъедобны.
