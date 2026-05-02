Известный садовод Джо рассказал в своем тиктоке Joes Garden, что дачникам стоит посадить на участке настурцию.

Чем так полезны настурции?

Чтобы избавиться от вредителей, садоводы сажают растения с резким запахом, однако настурции не имеют резкого аромата. Дело в том, что слизни просто не могут никак насытиться листьями, поэтому другие растения на грядках их интересуют меньше.

А такой вредитель как бабочка-капустница любит откладывать яйца гусениц именно под листьями настурций, а не на капусте. Таким образом настурции сбивают с толку вредителей, защищая урожай от повреждений.

Посадить настурции можно в начале мая. Это может быть уже готовая рассада, или же семена, которые придется высадить в открытый грунт. Растения самосеются, поэтому достаточно лишь нескольких насаждений, чтобы каждый год иметь на участке популярные растения.

Садовник Саймон Акеройд рекомендует использовать колючие ветви от роз или ежевики для защиты растений от слизней, пишет Express. Такие природные барьеры создадут препятствие, поэтому слизни даже не приблизятся к участку.

Он советует нарезать ветви на меньшие части и аккуратно выложить их вокруг растения, чтобы создать защиту для рассады.

Какие еще есть полезные новости для садоводов?

Дачники советуют весной рассыпать кукурузу в саду весной, чтобы покормить птиц, которые нуждаются в большом количестве пищи для детенышей. Кукуруза обеспечивает птиц энергией, поскольку содержит углеводы, белки, витамины и воду, а также является безопасной в отличие от сырых овощей.

Для отпугивания колорадских жуков рекомендуется сажать кориандр рядом с картофелем, поскольку его аромат мешает жукам находить растение.