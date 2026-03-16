Садівники вже давно звертають увагу на супутні посадки, які здатні дати хороші переваги для дерева, пише Martha Stewart. Це не обов’язково мають бути якісь саджанці. Ідеально підійдуть низькорослі рослини, квіти чи ароматна зелень. Вони покращать урожай, захистять дерева від шкідників та покращать ґрунт.

Що посадити поруч з яблунею?

Конюшина

Біла та малинова конюшина здатні насичувати ґрунт азотом, покращуючи його родючість. Квіти конюшини приваблюють бджіл та інших запилювачів, сприяючи кращому плодоношенню яблуні.

Петрушка

Зелень є дуже корисною та помічною проти яблуневої плодожерки – найпоширенішого шкідника плодових дерев. Запах петрушки відлякає плодожерку з саду, тож плоди виростуть без черв’яків.

Цибуля-шніт

Цибулькові рослини допомагають дереву боротися з хворобами. Однаково корисною є цибуля-шніт і часник. Після посадки цих рослин парша яблуні (грибкове захворювання, що супроводжується темними плямами на листі та плодах) помітно зменшується.



Цибуля-шніт допомагає боротися яблуні з хворобами

Деревій

Рослина приваблює до яблуні сонечок та златоглазок, які стримують яблуневу плодожерку. Глибоке коріння також здатне розпушити ґрунт та винести поживні речовини на поверхню.

Фенхель

Попелиця – небезпечний шкідник саду, який може оселитися на яблуні. Ароматний фенхель діє як пастка, відлякуючи шкідників від яблук. Рослина також приваблює комах, які пожирають шкідників.

Чорнобривці та настурції

Квіти приваблюють корисних комах та відлякують шкідливих. Сонечка, златоглазки та паразитичні оси люблять попелицю, тому вона тримається подалі від таких дерев. А настурції мають одну особливість – вони здатні маскувати запах дерева від шкідників.

До слова, опалі плоди яблук приваблюють шкідників, таких як оси, шершні, миші та щури, пише Express. Гнилі плоди сприяють розвитку бактерій і грибків, тож можуть заразити дерева та сусідні рослини. Саме тому у період збору урожаю садівники радять не залишати навколо яблуні жодних плодів, навіть якщо деякі з них пошкоджені та неїстівні.

