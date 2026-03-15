Однако не только в этом причина уменьшенного плодоношения груши, говорится на ютуб-канале "Секреты урожая". Оказывается, что распространенной ошибкой является игнорирование угла отхождения ветвей.

Почему груша не плодоносит?

Если ветви растут от ствола под углом менее 45°, то их соединение с деревом остается слабым. При появлении урожая, такие ветки не выдерживают веса плодов и отламываются, оставляя на дереве большие раны.

Еще одна ошибка – это так называемая "стрижка под гребешок". Когда верхушки обрезают на одной высоте, то дерево начинает активно наращивать волчки. Из-за этого вместо формирования плодов появляется масса побегов, которая загущает крону и затеняет ее. В результате создаются благоприятные условия для развития болезней.

Как стимулировать плодоношение?

Цветочные почки груша закладывает преимущественно на ветвях, растущих горизонтально, а вертикальные побеги направлены на рост древесины. Именно поэтому лучшим приемом считается отклонение молодых ветвей в горизонтальное положение.

Для этого достаточно их зафиксировать веревками или подвесить небольшие грузы. Этот метод замедляет рост и помогает дереву направить силы на формирование будущих плодов.

Центральный проводник ветвей должен быть самым сильным и выше всех остальных. Скелетные ветви должны быть тоньше ствола и короче верхушки где-то на 20 сантиметров.

Нижний ярус должен быть самым широким. Если же верхние ветви разрастутся шире, то затенят нижние, поэтому они постепенно начнут отмирать и перестанут плодоносить.

Когда обрезать грушу?

В марте формируют основной скелет кроны. Работу надо проводить до начала сокодвижения и только после отсутствия сильных морозов.

Летом удаляют волчки и прищипывают верхушки побегов, чтобы перераспределить питательные вещества. Осенью выполняют только санитарную оброку – убирают поврежденные или больные ветви. После весенней обрезки рекомендуется внести азотные удобрения, которые помогают груше быстрее восстановиться.

В марте можно посадить в саду груши Киффера, пишет Марта Стюарт. Преимущество груш в том, что они хорошо адаптируются к различным климатическим условиям и способны выдерживать холод лучше других фруктовых деревьев. Кроме того, груши дают довольно хороший урожай. Чтобы получить быстрее плоды, стоит только купить более зрелую грушу. Груши сорта Киффера способны самоопыляться, поэтому хорошо подходят для новичков.

