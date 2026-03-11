Яблоневая плодожорка – это ночная бабочка до 2 сантиметров с размахом крыльев, пишет Radio Club. Самки откладывают яйца на завязи плодов и листьях, а уже через несколько дней гусеницы прогрызают кожуру яблока и проникают в мякоть.

Вредители могут спокойно зимовать под корой деревьев или в опавших плодах, которые не убрали с осени, а уже весной – активизироваться. Одна популяция таких яблоневых плодожорок может уничтожить часть урожая, поэтому стоит садоводам стоит браться за решение проблемы.

Как избавиться от яблоневой плодожорки?

Санитарный "детокс" стволов

Перед тем, как дерево окончательно проснется, стоит осмотреть кору. Личинки плодожорки зимуют в плотных коконах в трещинах или под отслоившейся корой. Чтобы снять мертвую кору стоит воспользоваться металлическим скребком. Под дерево постелите ткань, чтобы потом сжечь весь мусор. Этот метод уничтожит 70% зимующих особей.

Феромонные ловушки

Бабочки начинают активно летать, когда вечерняя температура держится на уровне +15°C. Обычно это происходит с завершением цветения яблонь. В это время стоит повесить ловушки в кроне с южной стороны. Если в такую ловушку попадет за день хотя бы 5 бабочек, то уже через неделю стоит начинать опрыскивание.



Яблоню можно спасти от червей / Фото Pexels

Инсектицидный удар

Фаза образования завязи – критический момент, потому что именно в это время гусеницы начинают пролезать к плодам. Дачникам советуют использовать современные ингибиторы синтеза хитина ("Матч") или системные препараты ("Кораген", "Амплиго"). Они действуют на яйца и личинки, не давая им возможности прогрызть кожуру яблока.

Биологическая защита

Не все садоводы хотят использовать химические средства. В таком случае можно воспользоваться биопрепаратами, когда температура воздуха поднимется выше +18°C. Лучше всего использовать "Лепидоцид" или "Битоксибациллин". Однако следует помнить, что биопрепараты быстро смываются дождем, поэтому обработку следует проводить каждую неделю при наличии осадков.

Установка ловчих поясов

В конце весны первые гусеницы, которые успеют вырасти, начнут искать место для окукливания, чтобы ставить ловушки на стволах. В это время надо обмотать штамбы деревьев полосками мешковины или гофрированной бумаги шириной 15 – 20 сантиметров на высоте полметра от земли. Раз в неделю их надо проверять и уничтожать вредителей, которые там спрятались.

Известная хозяйка и садовница Марта Стюарт рекомендует сажать колоновидную яблоню. Этот сорт яблонь занимает минимум пространства, поэтому идеально подходят для небольших садов. Деревья вырастают компактные, поэтому облегчают обрезку и борьбу с вредителями. Яблоня начнет плодоносить через 2 – 4 года после посадки.

Что еще стоит знать садоводам?