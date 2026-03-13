Гомоз проявляется в виде густой желто-коричневой жидкости, которая выступает на коре в местах повреждения, говорится на ютуб-канале "Полезное-TV". В народе эту защитную реакцию называют смолой.

Читайте также Правильная обрезка абрикоса – и урожай будет втрое больше: ценные советы от садовода

Как вывести камедетечу?

Одной из основных причин появления камедетечи являются резкие перепады температур. К примеру, если сок днем движется по стволу, то ночью замерзает, когда температура начинает падать. Поэтому кора трескается и появляются повреждения.

Именно поэтому садоводы советуют белить стволы деревьев. Это помогает защитить их от перегрева на солнце и уменьшает риск трещин. Кроме того, кору могут повредить вредители. Через такие ранки в дерево проникают инфекции и грибковые болезни, которые также провоцируют камедетечу.

Бороться с гомозом лучше всего весной. Садовник рассказал, что лечение проблемы очень простое. Сначала надо острым ножом аккуратно удалить все пораженные участки коры там, где появилась смола. После очистки раны все рекомендуется породезинфицировать. Для этого можно использовать 1% раствора медного купороса или 3% перекиси водорода.

После обработки поврежденные места следует замазать специальным средством. Садовник рассказал, что раньше использовал лак-бальзам, который хоть и немного дорогой, но эффективно защищает раны на дереве.

В качестве альтернативы такую замазку можно приготовить самостоятельно. Для этого используют негашеную известь и медный купорос. Для профилактики дачник советует еще до набухания почек обрабатывать деревья бордоской смесью. Такая обработка поможет уничтожить споры грибков и болезней, которые могут оставаться на коре.

Кроме того, использование смеси выполнит функцию побелки: защитит ствол и ветви от перегрева на солнце и предотвратит появление морозобоин.

Как избавиться от смолы на персике: смотрите видео

К слову, бордоскую смесь также используют для борьбы с паршой, плодовой гнилью, фитосторозом и пятнистостью листьев на различных культурах, таких как яблони, груши, персики, вишни, смородина и виноград, пишут "Окна".

Для приготовления смеси нужна вода, медный купорос и известь. Сначала надо подготовить 10 литров воды и 2 ведра, налив в каждое по 5 литров. В одном ведре надо растворить 100 граммов медного купороса, а в другом – 100 граммов извести. После этого раствор крепкого купороса медленно вливают в раствор извести, постоянно помешивая деревянной палкой.

Какие еще секреты стоит знать дачникам?