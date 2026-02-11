Парни и мужчины не всегда говорят о своих желаниях, но они точно рассчитывают на какую-то приятность. Что может порадовать вторых половинок в романтический праздник – рассказывает Garnechki.

Читайте также Не потратите ни одной гривны: 5 шикарных идей подарка ко Дню святого Валентина своими руками

Что подарить парню на Валентина?

Эмоции и совместное времяпровождение

Подарок должен быть ярким и запомниться на всю жизнь. Массаж на двоих, билеты на стендап, совместный мастер-класс, дегустация коктейлей – выбирайте любую активность, которая вас сблизит и позволит весело провести время.

А поскольку Валентина приходится на выходные, то поездка даже в ближайший домик за городом подарит особые эмоции.

Что-то практическое

У каждого парня есть желание чего-то обыденного, но покупка постоянно откладывается. Новая бритва, худи любимого бренда, пополнение в коллекцию, которую он собирает всю жизнь – надо лишь немного любопытства, чтобы умилить свою половинку.

ацац

Мелочь для хобби

Если у парня есть интерес, о котором он может рассказывать часами – тогда здесь все легко. Новая спортивная сумка, джойстик, подписка – здесь есть где "разгуляться".

Романтика

Это то, что запомнится навсегда. Фотоальбом с совместными приключениями захочется не просто просматривать, но и активно пополнять. А еще стоит придумать что-то интересное на совместный вечер, чтобы это время вместе было действительно трепетным.

Должен ли подарок быть дорогим?

Подарки – это всегда о внимании и знании партнера. Поэтому бюджет точно не может быть на первом месте, рассказывает Onet.

Чтобы не возникало неприятных ситуаций, лучше заранее обсудить с партнером примерный бюджет. Это вполне экологично и зрело, а еще – никто точно не останется обиженным.

Какие советы стоит сохранить?