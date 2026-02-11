Подарок, изготовленный своими руками – это не только ценный сувенир, но и способ показать человеку, что вы готовы потратить на него время, пишет Better Homes&Gardens. Но если вы не знаете, какой именно подарок выбрать, предлагаем несколько простых и интересных идей.

Какие подарки ко Дню всех влюбленных можно сделать своими руками?

Сладости

Что может быть лучше, чем креативно упакованное печенье или конфеты ручной работы? Такой подарок идеально подойдет, если времени до праздника остается немного, но хочется порадовать вторую половинку приятным сюрпризом.

Самодельная ароматическая свеча

Ароматическая свеча – это отличный способ наполнить дом любимыми запахами и расслабиться. И изготовить ее не так уж и сложно: к воску можно добавить несколько капель красного красителя для тематичности, и несколько капель эфирного масла на ваш вкус.

Также свечи можно разрисовать воском другого цвета, пишет The Spruce.

Коллаж из фотографий

Такой подарок будет глубоко личным. Главное в нем – продумать выбор фотографий и креативно совместить их. Для коллажа можно изготовить и рамку своими руками: из картона, папье-маше или полимерной глины. А если есть инструменты, можно даже вырезать ее из дерева.

Письмо, написанное от руки

Что может быть романтичнее, чем письмо, написанное от руки? Это – именно тот подарок, который можно хранить годами. К письму можно добавить продуманную открытку, фото или рисунок.

Украшение из полимерной глины

Полимерная глина – это идеальный материал для новичков. Из нее можно изготовить серьги, подвески, кольца, браслеты и многое другое.

