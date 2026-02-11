Хлопці та чоловіки не завжди говорять про свої бажання, але вони точно розраховують на якусь приємність. Що може потішити других половинок у романтичне свято – розповідає Garnechki.
Що подарувати хлопцеві на Валентина?
- Емоції та спільний час
Подарунок повинен бути яскравим та запамʼятатися на все життя. Масаж на двох, квитки на стендап, спільний майстер-клас, дегустація коктейлів – обирайте будь-яку активність, яка вас зблизить та дозволить весело провести час.
А оскільки Валентина припадає на вихідні, то поїздка навіть у найближчий будиночок поза містом подарує особливі емоції.
- Щось практичне
У кожного хлопця є бажання чогось буденного, але покупка постійно відкладається. Нова бритва, худі улюбленого бренду, поповнення до колекції, яку він збирає все життя – треба лише трішки цікавості, щоб розчулити свою половинку.
- Дрібничка для хобі
Якщо у хлопця є зацікавлення, про яке він може розповідати годинами – тоді тут все легко. Нова спортивна сумка, джойстик, підписка – тут є де "розгулятися".
- Романтика
Це те, що запамʼятається назавжди. Фотоальбом зі спільними пригодами захочеться не просто переглядати, а й активно поповнювати. А ще варто вигадати щось цікаве на спільний вечір, щоб цей час разом був справді трепетним.
Чи повинен подарунок бути дорогим?
Подарунки – це завжди про увагу та знання партнера. Тому бюджет точно не може бути на першому місці, розповідає Onet.
Щоб не виникало неприємних ситуацій, краще заздалегідь обговорити з партнером приблизний бюджет. Це цілком екологічно та зріло, а ще – ніхто точно не залишиться ображеним.
Які поради варто зберегти?
