В зимнее время окна не нужно мыть так часто, как летом, однако им все равно нужно уделять должное внимание, пишет Ideal Home. Эксперт назвали 3 причины, почему окна надо мыть даже зимой.

Почему окна рекомендуется мыть зимой?

Больше света и тепла в помещении

Грязные окна сильно блокируют солнечный свет, а он зимой очень нужен, когда и так мало естественного света. Также чистые окна могут сэкономить потребность часто включать отопление. Здесь речь не идет об уменьшении расходов на коммунальные услуги, но благодаря естественному теплу солнца можно увеличить температуру помещения на несколько градусов.

Уменьшение плесени и конденсата

Регулярное мытье окон с внутренней стороны помогает уменьшить очаги влаги, образующиеся при перепадах температуры снаружи и внутри помещения. Грязь задерживает влагу, поэтому из-за нее может образоваться плесень и грибок.



Мытье окон уменьшает конденсат / Фото Pexels

Защита от повреждений

Погодные условия, пыль и грязь со временем способны даже привести к повреждению стеклянных поверхностей и коррозии рам. Периодическая уборка помогает оперативно распознать повреждения и продлить срок службы окон.

Чем утеплить окна зимой?

Для утепления пластиковых окон можно использовать пузырьковую пленку, теплозащитную пленку и уплотнители, пишет Sante Plus. Пищевая пленка также может служить дополнительной изоляцией, создавая воздушный барьер для уменьшения сквозняков.

Чаще всего дома теряют тепло через окна, а вот создание дополнительного воздушного барьера помогает удержать тепло внутри. Пленка формирует тонкую воздушную прослойку, которая уменьшает сквозняки.

Какие есть полезные советы на зиму?