Когда белая одежда совсем новенькая – владельцы в ней просто сияют. Если со временем вещи перестали быть белоснежными, то не стоит спешить от них избавиться, ведь ситуацию легко исправить, причем это обойдется в несколько копеек, рассказывает Onet.

Как отбелить старую одежду?

Процесс начинается с замачивания: положите одежду в емкость с теплой водой, куда предварительно добавьте четверть стакана перекиси водорода, полный стакан соды и одну чайную ложку геля для мытья посуды.

Тщательно перемешайте раствор, чтобы ингредиенты растворились, и оставьте ткань на срок от тридцати до шестидесяти минут, ориентируясь на сложность загрязнений.

После завершения процедуры вещи достаточно постирать в обычном режиме стиральной машины. Важно помнить, что белую одежду не рекомендуется подвергать машинной сушке, поскольку высокая температура может "запечатать" остатки пятен в волокнах; лучше дать им высохнуть естественным путем.

Если же загрязнения оказались слишком стойкими, можно воспользоваться концентрированным методом: смешайте соду с водой до состояния густой каши, нанесите непосредственно на проблемные участки на двадцать минут, а затем отправьте в стирку.

Всю ли одежду можно отбеливать таким образом?

Да, этот способ работает всегда, но важно обратить внимание на важный нюанс. Если вы работаете с деликатными тканями, например шелк или тонкий хлопок, то алгоритм несколько иной, отмечает Morele.

Сначала проверьте действие раствора на незаметном участке с внутренней стороны. Важно убедиться в безопасности метода для структуры волокон, ведь если их повредить – помочь уже не удастся.

Какие советы стоит попробовать?