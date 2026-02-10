Когда белая одежда совсем новенькая – владельцы в ней просто сияют. Если со временем вещи перестали быть белоснежными, то не стоит спешить от них избавиться, ведь ситуацию легко исправить, причем это обойдется в несколько копеек, рассказывает Onet.
Как отбелить старую одежду?
Процесс начинается с замачивания: положите одежду в емкость с теплой водой, куда предварительно добавьте четверть стакана перекиси водорода, полный стакан соды и одну чайную ложку геля для мытья посуды.
Тщательно перемешайте раствор, чтобы ингредиенты растворились, и оставьте ткань на срок от тридцати до шестидесяти минут, ориентируясь на сложность загрязнений.
Старая одежда снова станет белоснежной / Фото Freepik
После завершения процедуры вещи достаточно постирать в обычном режиме стиральной машины. Важно помнить, что белую одежду не рекомендуется подвергать машинной сушке, поскольку высокая температура может "запечатать" остатки пятен в волокнах; лучше дать им высохнуть естественным путем.
Если же загрязнения оказались слишком стойкими, можно воспользоваться концентрированным методом: смешайте соду с водой до состояния густой каши, нанесите непосредственно на проблемные участки на двадцать минут, а затем отправьте в стирку.
Всю ли одежду можно отбеливать таким образом?
Да, этот способ работает всегда, но важно обратить внимание на важный нюанс. Если вы работаете с деликатными тканями, например шелк или тонкий хлопок, то алгоритм несколько иной, отмечает Morele.
Сначала проверьте действие раствора на незаметном участке с внутренней стороны. Важно убедиться в безопасности метода для структуры волокон, ведь если их повредить – помочь уже не удастся.
Какие советы стоит попробовать?
