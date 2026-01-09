Из-за падения температуры и морозов многие улицы покрылись не только снегом, но и льдом. И для того, чтобы не стать жертвой гололеда, перед выходом следует сделать одну необычную вещь со своими ботинками, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Как сделать обувь менее скользкой в гололед?

Первый лайфхак очень простой и наиболее эффективный, хоть, возможно, и не будет выглядеть эстетично. И для него вам понадобятся самые обычные старые носки. Эту вторую пару также нужно будет надеть, но не под обувь, а на него.

Этот простой лайфхак, что очень быстро приобрел популярность в соцсетях, помогает создать сцепление, когда вы продвигаетесь по замерзшей земле. И многие пользователи сами испытали этот лайфхак, на собственном опыте убедившись, что лед становится значительно менее скользким после одевания носков.

Лучше всего выбрать для этого толстые и пушистые носки – и все же трюк сработает с любыми, которые удастся надеть поверх обуви, пишет Mirror.

Но можно воспользоваться еще один простой способ, что будет не так заметен для других людей на улице. Для него понадобится суперклей и один из следующих материалов:

песок;

полиуретан;

ворсистая часть губки для посуды;

наждачная бумага.

На подошву нужно нанести клей, а потом прицепить к нему выбранный материал. Это создаст трение между льдом и обувью, и она не будет так сильно скользить. Впрочем, перед выходом из дома лучше подождать примерно полчаса, чтобы клей хорошо высох.

Какие еще зимние лайфхаки следует знать?