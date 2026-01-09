Через падіння температури та морози багато де вулиці вкрилися не лише снігом, але й льодом. І для того, аби не стати жертвою ожеледиці, перед виходом слід зробити одну незвичну річ зі своїми черевиками, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Як зробити взуття менш ковзким в ожеледицю?

Перший лайфхак дуже простий і найбільш ефективний, хоч, можливо, й не виглядатиме естетично. І для нього вам знадобляться звичайнісінькі старі шкарпетки. Цю другу пару також потрібно буде вдягнути, але не під взуття, а на нього.

Цей простий лайфхак, що дуже швидко набув популярності у соцмережах, допомагає створити зчеплення, коли ви просуваєтеся по замерзлій землі. І чимало користувачів самі випробували цей лайфхак, на власному досвіді переконавшись, що лід стає значно менш слизьким після одягання шкарпеток.

Найкраще обрати для цього товсті й пухнасті шкарпетки – та все ж трюк спрацює з будь-якими, які вдасться одягти поверх взуття, пише Mirror.

Та можна скористатися ще один простий спосіб, що буде не такий помітний для інших людей на вулиці. Для нього знадобиться суперклей та один з наступних матеріалів:

пісок;

поліуретан;

ворсиста частина губки для посуду;

наждачний папір.

На підошву потрібно нанести клей, а тоді причепити до нього обраний матеріал. Це створить тертя між льодом та взуттям, і воно не буде так сильно ковзати. Втім, перед виходом з дому краще почекати приблизно пів години, аби клей добре висохнув.

