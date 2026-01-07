Большинство людей привыкли посыпать ледяные дорожки солью и песком, однако их не советуют часто использовать, потому что они разрушают тротуарную плитку или искусственный камень, пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila.

Читайте также Зачем надевать носки на автомобильные зеркала зимой: секретный лайфхак

Специалисты составили список других альтернатив, которые не портят бетон и асфальт и не сушат лапки собак, поэтому они гораздо безопаснее для дома.

Чем посыпать дорожки в гололед?

Древесная зола

Если у вас есть камин или печь, то древесная зола может стать хорошим вариантом для посыпки дорожек. В ней содержится калий, который способствует таянию льда и улучшает сцепление с поверхностью, уменьшая риск падения. Однако существенный минус – это грязь, потому что зола легко цепляется к обуви.

Кофейная гуща

Остатки кофе подойдут не только для компоста. В гуще содержится азот, который снижает температуру плавления льда. Темный цвет поглощает солнечное тепло лучше, чем белый снег, ускоряя таяние. Такой вариант идеально подойдет для небольших участков возле дома.

Удобрение

Большинство о нем даже не догадывались, но обычное минеральное удобрение идеально подойдет для посыпки гололеда. Подходят смеси с высоким содержанием азота. Компоненты с сульфатом аммония, мочевины или хлорида калия имеют похожее действие к соли, но менее агрессивными.



От гололеда легко избавиться / Фото Pexels

Уксус

Уксусная кислота снижает температуру замерзания льда. Уксус надо развести с горячей водой в одинаковой пропорции. Тогда такой раствор размягчит плотный лед, поэтому его будет гораздо легче убрать лопатой.

Спиртовой раствор

Для борьбы с гололедом подойдет изопропиловый спирт. Нужно бутылку спирта смешать с чайной ложкой концентрированного моющего средства и несколькими галлонами горячей воды. Раствор эффективно растопит лед, а избыток воды после применения следует аккуратно убрать лопатой.

Как согреться в холод дома?

Чтобы согреться в холодную погоду, можно использовать тепло от горячего душа или постелить ковры на пол из плитки, пишет Cielo WiGle. Также специалисты советуют герметизировать окна, блокировать сквозняки и используйте многослойную одежду для сохранения тепла в помещении.

Также тепло в доме будет во время приготовления пищи в духовке. Во время нагрева духовка наполняет кухню теплом. Откройте двери, чтобы тепло распространилось по всем комнатам, а после приготовления пищи – оставьте дверцу открытой.

Как еще сохранить тепло?