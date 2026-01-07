Трубы, замерзшие в доме – это большая беда. В лучшем случае вы останетесь без воды, а в худшем – трубы могут лопнуть, что приведет к затоплению дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как понять, что трубы замерзают?

К счастью, спасти трубы от замерзания возможно – и для этого следует вовремя заметить несколько признаков, указывающих на проблемы. Трубы замерзают тогда, когда температура опускается ниже нуля, и в случае, если они должным образом не изолированы. Вода расширяется, когда замерзает, и поэтому может давить на трубы изнутри.

Часто это приводит к деформации и расколу пластика. Но если вы считаете, что ваши трубы в зоне риска, предотвратить разрыв еще возможно. Вот несколько основных признаков, на которые следует обратить внимание:

звуки бульканья от включенного центрального отопления;

котел не включается;

поток воды из крана превратился в тонкую струйку;

засорена раковина, а унитаз медленно смывает воду.

Если вы подозреваете, что трубы в вашем доме замерзают, а вы заметили предупреждающие признаки, нужно отыскать, где расположена эта труба. И если в вашем доме установлен современный конденсационный котел, наиболее вероятно, что это будет конденсатная труба.

Она чаще всего пластиковая и выходит прямо из котла. Найдите место, где она выходит наружу и проверьте, не покрылась ли труба льдом. Внешние труба, а также трубы в холодных местах – чердаках, подвалах и т.д. – подвергаются наибольшему риску.

Как только вы найдете трубу, покрытую льдом, ее нужно разморозить. Для этого облейте ее медленно горячей, но не кипящей водой и поставьте на нее грелку. Так вы сможете повернуть поток воды.

Как избежать замерзания труб?

Эксперты советуют в морозную погоду позволять кранам капать – открывать их совсем немного, чтобы постоянно поддерживать движение воды. Так вы создадите некую "тепловую защиту" для ваших труб, и они не замерзнут даже в сильные холода, пишет Martha Stewart.

Как понять, что трубу прорвало?

А вот если произошел прорыв трубы, следует искать другие предупредительные признаки:

проблемы с давлением или потоком воды;

водяные пятна на потолках или стенах;

стены или потолок начинают набухать;

влажные пятна на полу.

Как только вы поняли, что у вас прорвало трубу, нужно выключить подачу воды и электричество, если она есть поблизости. Откройте все краны, чтобы слить воду, оставшуюся в трубах, а потом позвоните сантехнику.

