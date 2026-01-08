Видимость за рулем влияет на безопасность, поэтому жидкость для стекол должна быть в автомобиле всегда, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Зимой из-за грязных дорог лобовое стекло может превратиться в сплошную серую пленку, поэтому стоит воспользоваться действенным лайфхаком, который поможет быстро сделать домашнее средство для омывания.

Как сделать жидкость для омывания стекол в машине?

Эксперт Келли Сонненбург рассказала бюджетный метод создания жидкости в домашних условиях. По ее словам, зимой водители тратят гораздо больше омывателя, поэтому альтернатива может сэкономить средства.

Для смеси понадобится 1 литр воды, полстакана медицинского спирта (125 миллиграммов) и 1 чайная ложка средства для мытья посуды. Все эти ингредиенты надо смешать в емкости и при желании добавить несколько капель синего пищевого красителя.

В результате такая смесь ничем не будет отличаться от той, которую вы покупаете всегда в магазинах. Спирт в составе помогает предотвратить замерзание жидкости, а вода с моющим средством помогает справляться с грязью и дорожными пятнами.

Пользователи уже назвали эту идею гениальной и отметили, что для умеренной зимы это домашнее средство действительно способно стать альтернативой магазинным жидкостям.



Омыватель для стекол необходим зимой / Фото Pexels

Издание Sante Plus назвало еще один интересный способ создания жидкости, но уже без спирта. Нужно в пустую бутылку налить дистиллированную воду, добавить средство для мытья окон и зеркал и немного встряхнуть, чтобы получить однородную смесь.

Важно только применить средство для мытья стекол, которое не образует слишком много пены или разводов. Также существенное влияние имеет выбор воды. Дистиллированная вода не содержит минеральных солей, поэтому не вызовет образования известкового налета. Водопроводная вода может вызвать минеральные отложения на насосе и форсунках омывателя автомобиля.

Какие интересные советы стоит знать?