Троянди – це досить ніжні рослини, і тому садівникам перед настанням холодів слід про них правильно подбати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

Цікаво Конденсат зникне з вікон назавжди: потрібний тільки засіб для миття посуду

Як підготувати троянди до зими?

Підготовка троянд до холодів дуже сильно залежить від температури у регіоні, а також від конкретного сорту троянд. Втім, у всіх випадках ретельний полив землі восени до замерзання землі може виявитися дуже корисним та допоможе кущам пережити холодні місяці.

До речі, знайти добрива для троянд за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Якщо зима у регіоні м'яка, але все ж достатньо холодна, потрібно подбати про такі кроки для захисту рослин:

рано восени потрібно припинити обрізку троянд та дати їм розвинути молоді гілочки та насіннєві коробочки – так рослини почнуть природну адаптацію до зими;

після перших заморозків, коли температура впаде до мінусових показників, молоді троянди потрібно захистити від циклів відтавання-замерзання, поклавши ґрунт навколо їхньої основи. Для щеплених троянд обов'язково потрібно накрити місце щеплення та приблизно 30 сантиметрів рослини;

надмірно довгі пагони кущових троянд слід обрізати, аби звести до мінімуму пошкодження від сильного вітру;

вже навесні потрібно буде прибрати ґрунт та мульчу.

Якщо ж холоди сильніші, троянду радять ще й накрити 5-сантиметровим шаром подрібненого листя. Та мульчування троянд слід проводити вже після того, як рослини повністю перейдуть у стан спокою, повідомляє The Spruce.

А полив потрібно поступово зменшувати, коли троянди наближатимуться до періоду спокою. Та якщо осінь надмірно суха, а опадів надто мало, слід й надалі помірно їх поливати.

Що ще потрібно зробити у саду?