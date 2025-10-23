Якщо ви сумніваєтеся, чи варто кидати в пічку старі дрова, чи краще запастися новими, ви не одні, повідомляє 24 Канал з посиланням на University of Kentucky.
Цікаво Забудьте про паперові рушники: 3 застарілі звички прибирання, які більше не працюють
Чи можна використовувати старі дрова для опалення?
Відповідь на це питання проста – так. Старі дрова, виявляється, горять набагато краще, ніж ті, що куплені у поточний сезон – адже їхня ефективність залежить від того, наскільки добре вони були висушені.
До речі, знайти дрова за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А ще саджанці, добрива та купу всього для дому та городу.
Гарно висушеними дровами вважаються ті, що мають вологість меншу, ніж 25% – і для того, аби досягти цього, часом доводиться сушити їх роками. Якщо стара деревина вже має великі тріщини – це значить, що вона висушена дуже добре. Саме через це експерти радять купувати вже розколоті колоди – адже вони мають більше відкритої поверхні і, відповідно, будуть сохнути швидше.
Старі дрова горять краще / Фото Pexels
Натомість паління свіжих, погано висушених дров призведе тільки до того, що тепла буде мало, а сажа накопичуватиметься в димарі. Для того, аби пришвидшити висихання дров, радять зняти з них кору, аби повітря циркулювало найкраще.
Втім, потрібно також враховувати й вид деревини, адже від її щільності залежить, скільки часу потрібно для повного висушування, пише Gardens Illustrated.
- Дуб – це дерево вимагає тривалого сушіння, часом до двох років.
- Ясен – сушиться значно швидше, адже деревина не така щільна.
- Граб – сушити потрібно рік – два.
Але загальна рекомендація щодо висушування дров – їм потрібний рік для того, аби позбутися зайвої вологи, і вже після цього вони даватимуть найбільше тепла.
Як ще потрібно готуватися до зими?
Для того, аби найкраще опалювати свій дім, потрібно не лише висушити дрова належним чином, але й подбати про те, аби підібрати їх правильно. Ми вже розповідали, які види деревини горять найкраще.
Також чимало дачників ставлять собі питання: чи потрібно на зиму перекопувати город. Втім, відповідь тут не зовсім однозначна та залежить від типу ґрунту.