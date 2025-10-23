Всього один бюджетний трюк допоможе вам назавжди забути про надокучливий конденсат, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce. Все, що потрібно – це трохи засобу для миття вікон.

Як позбутися конденсату на вікнах?

Метод дуже простий, і його під силу використати будь-кому. Все, що потрібно – це взяти чисту тканину, в ідеалі мікрофібру, та нанести на неї зовсім трохи засобу для миття посуду.

Після цього акуратно протріть все вікно. По-перше, так ви позбудетеся конденсату, який вже з'явився на склі. По-друге, мийний засіб залишає по собі тонку, непомітну плівку, що допоможе уникнути появи конденсату в майбутньому.

До слова, натерти вікна засобом для миття посуду потрібно тільки зсередини, ззовні робити це не потрібно. Та зважайте, що деякі виробники вікон радять не використовувати цей метод, адже він начебто може пошкодити ущільнювач та скоротити термін його служби.

Та це не єдиний спосіб прибрати конденсат, пише Homes&Gardens. Ось ще якими лайфхаками можна скористатися:

Провітрювання приміщення . Відкриття вікон дозволяє покращити циркуляцію повітря в домі та дає волозі, що затрималася в будинку, вийти.

. Відкриття вікон дозволяє покращити циркуляцію повітря в домі та дає волозі, що затрималася в будинку, вийти. Поглинач вологи на підвіконні . Поглиначі вологи коштують небагато, але можуть бути дуже корисними в домі, особливо в холодну пору року. Якщо поставити його біля вікна, він забере усю зайву вологість, і про конденсат можна забути.

. Поглиначі вологи коштують небагато, але можуть бути дуже корисними в домі, особливо в холодну пору року. Якщо поставити його біля вікна, він забере усю зайву вологість, і про конденсат можна забути. Кімнатні рослини. Кімнатні рослини виробляють вологу – і якщо ви помітили, що в якійсь частині вашого дому особливо багато конденсату, можливо, варто забрати звідки кілька вазонів.

Які ще лайфхаки варто знати?