Троянди – це улюблені квіти багатьох садівників, але для того, аби вони нагородили своїм цвітінням навесні та влітку, потрібно спершу подбати про них восени, повідомляє 24 Канал з посиланням на Homes&Gardens.

Та під час обрізки цих кущів потрібно дотримуватися кількох правил, аби не припуститися прикрих помилок.

Як не можна обрізати троянди?

Час року

Основна помилка під час обрізки кущів – це вибір неправильного часу року, наприклад, обрізка на початку літа. Це призведе до того, що ви видалите перші квіткові бруньки, і це зменшить загальну кількість цвітіння.

Восени ж троянди обрізають приблизно на третину – так можна видалити і квіткові головки, і вкоротити довгі стебла, аби їх не пошкодили зимові вітри. Але найкращий час для ретельної обрізки троянди припадає не на осінь, а на кінець зими чи початок весни.

Ігнорування правил обрізки

Троянди нічим не відрізняються від інших чагарників, коли мовиться про обрізку. Це значить, що спершу потрібно видаляти мертві та хворі стебла. Також зрізати стебло потрібно над брунькою, а не під неї.



Троянди потрібно правильно обрізати / Фото Pexels

Зріз повинен бути похилим і виходити назовні, а не всередину.

Використання тупих і брудних інструментів

Тупі леза ніколи не різатимуть чисто: вони натомість подрібнять деревину та залишать у ній шорсткі та нерівні кінці. Згодом ці місця можуть стати чудовим місцем для входу у рослину шкідників та хвороб, пише Martha Stewart.

А ось брудні та липкі леза – це найпростіший спосіб поширити хвороби троянд від однієї рослини до іншої.

Обрізка у вологу та холодну погоду

Звісно, обрізку проводять у холодні місяці, але ніколи не можна обрізати рослини в час, коли ґрунт насичений дощем, або ж стоїть сильний мороз.

Що ще потрібно зробити у саду восени?