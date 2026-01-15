Деякі дачники помилково вважають, що у січні про троянди в саду можна просто забути та взагалі про них не дбати. Втім, у такому випадку до весни вони можуть взагалі не дожити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gardening Know How.

Як доглядати за трояндами взимку?

У січні троянда потребує уваги, аби наступного літа порадувати неймовірними квітами. Зокрема, життєво важливим є полив, а також укутування. По-перше, підготовку троянд до зими городники завжди мають починати ще у серпні – до кінця цього місяця слід провести будь-яку обрізку чи підживлення. А ось захисні заходи слід завершити до кінця жовтня.

Перші дві речі, що потрібно зробити, аби допомогти трояндовим кущам пережити зиму – це припинити підживлення та обрізку. Вони вже не мають рости, а для того, аби рослина перейшла у період спокою їх, звісно ж, потрібно дати спокій.

Укутування троянди

Більшість троянд досить зимостійкі та легко витримують зимову температуру до -10 градусів. Втім, деякі гібридні сорти, а також чайні троянди потребують особливої уваги.

Для того, аби захистити рослину від холоду, зробіть кільце навколо кущів з дротяної сітки чи кілків та заповніть його повністю сухим листям чи соломою, пише Lazy Gardener. Також деякі дачники роблять насип ґрунту товщиною у 20 – 25 сантиметрів навколо основи троянд.

Але в'юнкі троянди на зиму потребують особливого догляду, адже цвітуть вони на старій деревині. Один зі способів захистити такі троянди – це відв'язати їх від паркану чи жердини, на якій вони ростуть та прив'язати до шпалери, встромленої в ґрунт. Після цього пагони потрібно обернути мішковиною та набити соломою й сухим листям.

На завершення насипте горб землі навколо основи рослини. Інший варіант – зняти пагони зі шпалери та закопати їх у траншею, засипавши 8 – 10 сантиметрів ґрунту. Після цього потрібно викласти 30 – 40 сантиметрів листя.

Полив

Переконайтеся, що троянди зустрічають холоди з вологим ґрунтом – адже саме волога допомагає вберегти рослини від заморозків. Зима може бути холодною, але сухою – і вашим трояндам, що зимують на вулиці, може знадобитися трохи води, особливо у грудні та січні.

Також зважайте на те, що зимові вітри можуть збити опори троянд чи пошкодити укриття – за потреби закріплюйте його додатково.

