Розы – это достаточно нежные растения, и поэтому садоводам перед наступлением холодов следует о них правильно позаботиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Как подготовить розы к зиме?

Подготовка роз к холодам очень сильно зависит от температуры в регионе, а также от конкретного сорта роз. Впрочем, во всех случаях тщательный полив земли осенью до замерзания земли может оказаться очень полезным и поможет кустам пережить холодные месяцы.

Если зима в регионе мягкая, но все же достаточно холодная, нужно позаботиться о таких шагах для защиты растений:

рано осенью нужно прекратить обрезку роз и дать им развить молодые веточки и семенные коробочки – так растения начнут естественную адаптацию к зиме;

после первых заморозков, когда температура упадет до минусовых показателей, молодые розы нужно защитить от циклов оттаивания-замерзания, положив почву вокруг их основания. Для привитых роз обязательно нужно накрыть место прививки и примерно 30 сантиметров растения;

чрезмерно длинные побеги кустовых роз следует обрезать, чтобы свести к минимуму повреждения от сильного ветра;

уже весной нужно будет убрать почву и мульчу.

Если же холода сильнее, розу советуют еще и накрыть 5-сантиметровым слоем измельченных листьев. И мульчирование роз следует проводить уже после того, как растения полностью перейдут в состояние покоя, сообщает The Spruce.

А полив нужно постепенно уменьшать, когда розы будут приближаться к периоду покоя. Но если осень чрезмерно сухая, а осадков слишком мало, следует и в дальнейшем умеренно их поливать.

Что еще нужно сделать в саду?