Зовнішня сторона вікон після зими найчастіше виглядає досить занедбаною, тому у березні доведеться приділити трохи більше часу, щоб все ретально очистити, пише Martha Stewart.

Як помити вікна до Великодня?

Після зими зовнішня сторона вікна потребує насамперед змиття основного бруду водою. Таке очищення корисне тим, що вимиє увесь пил, при цьому не залишить розводів, тож автоматично полегшить подальше очищення.

Деякі господині використовують різноманітні домашні методи для очищення вікон. Вони теж ефективні, проте готуючись до Великодня – краще зробити ставку на перевірені засоби.

Крім води для очищення вікон знадобиться спеціальний засіб для миття скла, губка та серветка з мікрофібри. Найкраще мити вікна у похмурий день, щоб на вікнах не залишалося розводів.



Після початкового очищення водою, нанесіть на скло миючий засіб й дайте йому кілька хвилин подіяти. Якщо є складні забруднення, то скористайтеся губкою, яка містить абразивну сторону. Після цього змийте все водою. Саме вона дає секретний ефект чистого й прозорого скла без слідів.

Якщо вікна на високих поверхах, то в такому випадку краще скористатися шваброю з довгою ручкою чи магнітною щіткою, яка дозволяє дістатися до скла без зайвого ризику. Та якщо висота лякає, то краще довірити очищення вікон професіоналам, а самостійно зайнятися лише доступними ділянками.

Блогерка Софія Сізова, яка спеціалізується на різних лайфхаках, рекомендує домашній засіб для миття вікон. Він містить воду, спирт, оцет і гліцерин, який допомагає уникнути розводів і затримує пил.

