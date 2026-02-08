Фахівці радять час від часу мити правильну машину, бо вона забруднюється від різних дрібних частинок, що є на одязі, пише Express.

Як зубною пастою очистити пральну машину?

У мережі з’явився досить швидкий та простий лайфхак, який можна залюбки повторити. Він полягає у використанні зубної пасти з лимонами. Ці два інгредієнти виведуть з правильної машини бруд та накопичення, а також неприємний запах.

Потрібно розрізати половину лимона й нанести на нього зубну пасту. Завдяки своїй лимонній кислоті цитрусовий фрукт розщеплює мінеральні відкладення, а зубна паста містить м’які абразиви, тому разом вони добре видаляють увесь бруд.



Зубна паста покращить запах пральної машини / Фото Pexels

Для ще кращого результату варто скористатися харчовою содою з оцтом, нанісши пасту на гумовий ущільнювач перед запуском циклу. Половину лимона із зубною пастою треба вкинути в пральну машинку, а тоді запустити цикл прання з високою температурою. Цей метод точно стане альтернативою агресивним хімічним засобам.

Господині лише радять перевірити половину лимона на наявність кісточок. Якщо вони є, то їх краще акуратно забрати виделкою, щоб вони не забилися в барабані.

Видання Treehugger зазначає, що відчистити пральну машинку й позбутися від цвілі допоможе звичайна сода та оцет. Фахівці радять обрати найгарячішу температуру води, додати 4 склянки оцту та запустити прання. Коли машинка заповниться водою, її треба зупинити та дати постояти годину. Оцет за цей час очистить стінки від накипу та осаду.

Після завершення першого циклу прання, треба запустити ще один – з содою. В барабан потрібно насипати склянку соди, додати кілька крапель ефірної олії, а тоді запустити найдовший режим прання з теплою температурою води.

