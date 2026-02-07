Багато людей намагаються більшу частину білизни випрати в холодній воді – це допомагає уникнути вицвітання темного одягу та високих рахунків за електрику. Втім, не завжди низька температура води є найкращим вибором, пише Real Simple.

Які речі не можна прати у холодній воді?

Ганчірки та інші засоби для чищення

Більшість людей навіть не замислюються про те, як перуть засоби для чищення – ганчірки, губки та спеціальні насадки на швабри. Якщо ви звикли просто закидати їх у пральну машину та ставити найнижчу температуру, це потрібно негайно змінити.

Звісно, ганчірки можуть мати чистий вигляд, але мікроби з них не зникнуть.

Одяг, що потенційно забруднений фекаліями

Зазвичай це не викликає занепокоєння у людей, що не мають маленьких дітей, але якщо вони є – це особливо важливо. Тканинні підгузки, пеленальний одяг, весь дитячий одяг, спідню білизну та навіть шкарпетки ніколи не можна прати у холодній воді, пише Better Homes&Gardens.

Увесь цей одяг потрібно прати окремо у воді з температурою не менше, ніж 60 градусів.

Рушники та килимки для ванної

Рушники та килимки піддаються постійному впливу бактерій через вологу, тепло, а також змивання унітаза. І важливо не прати їх у холодній воді, якщо ви хочете, аби вони були справді чистими.

Спортивний одяг

Запах поту на одязі – це мікроби, що розмножуються у волокнах, і під час прання у холодній воді вони не будуть видалені як слід. Але для того, аби уникнути передчасного зносу одягу, слід використовувати делікатний режим прання та сушити речі на вішаку на повітрі.

Підстилка для домашніх тварин

Ліжка домашніх тварин дуже швидко забруднюються та починають смердіти, і регулярне прання тут обов'язкове. Та якщо ви не хочете проводити його надто часто, краще прати підстилку у гарячій воді.

