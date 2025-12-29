Більшість з нас знімають верхні листки й промивають качан, але цього недостатньо, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Капуста є хрестоцвітним овочем, тож через щільну структуру зі складками накопичує бруд всередині.

Як правильно мити капусту?

Зовнішнє листя капусти треба обов’язково зняти, бо саме воно збирає значну кількість забруднень. Тоді качан потрібно розрізати навпіл й кожну частину промити під холодною проточною водою, обережно розсовуючи листя пальцями.

Далі капусту треба струсити від зайвої води й просушити чистим паперовим рушником. Залишкова волога може пришвидшити псування овоча під час зберігання.



Капусту перед нарізанням треба помити / Фото Freepik

Деякі фахівці навіть радять замочувати половинки у воді на 10 хвилин, щоб ще ретельніше вимити бруд. Для кращого ефекту можна скористатися слабким розчином солі. Такий розчин зменшує кількість залишків пестицидів.

Капусту для салату можна нашаткувати перед миттям, а тоді шматки промити у великій мисці з холодною водою. Щоб знищити мікроби, варто на кілька секунд опустити нашатковану капусту в окріп, а тоді охолодити в крижаній воді. Такий метод дозволяє позбутися бактерій та зберегти хрускіт.

До слова, гіркий смак квашеної капусти може виникати через недостатню кількість солі, неправильні умови бродіння, або використання невдалих качанів, пише "Українська бабуся". Виправити ситуацію можна промиванням капусти, новим розсолом з достатньою кількістю солі, або додаванням моркви, яблука чи цукру для поліпшення смаку.

Які ще є цікаві поради?