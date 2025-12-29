Большинство из нас снимают верхние листья и промывают кочан, но этого недостаточно, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Капуста является крестоцветным овощем, поэтому из-за плотной структуры со складками накапливает грязь внутри.

Как правильно мыть капусту?

Внешние листья капусты надо обязательно снять, потому что именно они собирают значительное количество загрязнений. Тогда кочан нужно разрезать пополам и каждую часть промыть под холодной проточной водой, осторожно раздвигая листья пальцами.

Далее капусту надо встряхнуть от лишней воды и просушить чистым бумажным полотенцем. Остаточная влага может ускорить порчу овоща во время хранения.



Капусту перед нарезкой надо помыть / Фото Freepik

Некоторые специалисты даже советуют замачивать половинки в воде на 10 минут, чтобы еще тщательнее вымыть грязь. Для лучшего эффекта можно воспользоваться слабым раствором соли. Такой раствор уменьшает количество остатков пестицидов.

Капусту для салата можно нашинковать перед мытьем, а тогда куски промыть в большой миске с холодной водой. Чтобы уничтожить микробы, стоит на несколько секунд опустить нашинкованную капусту в кипяток, а потом охладить в ледяной воде. Такой метод позволяет избавиться от бактерий и сохранить хруст.

К слову, горький вкус квашеной капусты может возникать из-за недостаточного количества соли, неправильные условия брожения, или использования неудачных кочанов, пишет "Украинская бабушка". Исправить ситуацию можно промывкой капусты, новым рассолом с достаточным количеством соли, или добавлением моркови, яблока или сахара для улучшения вкуса.

Какие еще есть интересные советы?