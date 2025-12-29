Большинство из нас снимают верхние листья и промывают кочан, но этого недостаточно, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Капуста является крестоцветным овощем, поэтому из-за плотной структуры со складками накапливает грязь внутри.
Читайте также Скорлупа сойдет за считанные мгновения: вот идеально простой способ почистить яйца
Как правильно мыть капусту?
Внешние листья капусты надо обязательно снять, потому что именно они собирают значительное количество загрязнений. Тогда кочан нужно разрезать пополам и каждую часть промыть под холодной проточной водой, осторожно раздвигая листья пальцами.
Далее капусту надо встряхнуть от лишней воды и просушить чистым бумажным полотенцем. Остаточная влага может ускорить порчу овоща во время хранения.
Капусту перед нарезкой надо помыть / Фото Freepik
Некоторые специалисты даже советуют замачивать половинки в воде на 10 минут, чтобы еще тщательнее вымыть грязь. Для лучшего эффекта можно воспользоваться слабым раствором соли. Такой раствор уменьшает количество остатков пестицидов.
Капусту для салата можно нашинковать перед мытьем, а тогда куски промыть в большой миске с холодной водой. Чтобы уничтожить микробы, стоит на несколько секунд опустить нашинкованную капусту в кипяток, а потом охладить в ледяной воде. Такой метод позволяет избавиться от бактерий и сохранить хруст.
К слову, горький вкус квашеной капусты может возникать из-за недостаточного количества соли, неправильные условия брожения, или использования неудачных кочанов, пишет "Украинская бабушка". Исправить ситуацию можно промывкой капусты, новым рассолом с достаточным количеством соли, или добавлением моркови, яблока или сахара для улучшения вкуса.
Какие еще есть интересные советы?
Не выбрасывайте отходы от лимона! Лимонная кожура может быть использована как натуральный ароматизатор для кухни и средство для чистки.
Выбрать цитрусовые зимой довольно просто. Сладкие и спелые мандарины имеют насыщенный оранжевый цвет, мягкую кожуру, и выразительный аромат.