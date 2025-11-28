Коли плоди виявляються кислими, сухими або з великою кількістю кісточок — це може розчарувати та зіпсувати настрій, інформує 24 Канал з посиланням на Beszamel. Щоб смак фруктів був справді солодким, важливо знати кілька простих підказок прямо з магазину.

Як обрати солодкі мандарини?

Солодкі та стиглі мандарини завжди мають насичений помаранчевий колір. Якщо ж плід жовтий, зеленуватий або блідо-помаранчевий – він недозрілий та кислий. Також варто придивитися до шкірки, бо саме соковиті мандарини мають м’яку, трохи пухку поверхню, яка легко відходить від часточок.

Особливі фрукти для зимових свят / Фото unsplash

Коли ж шкірка щільна, гладка і надто тонка – перед вами сухі та кислі фрукти. Важливий аромат: стиглі цитруси завжди пахнуть яскраво й свіжо. Якщо запах ледь відчутний, фрукт утратив значну частину свого смаку. Найсолодші мандарини часто бувають невеликими за розміром, але важкими. Вони щедро наповнені соком і дарують багатий смак.

Який вигляд мають мандарини без кісточок?

Щоб знайти мандарини без кісточок, звертайте увагу на їхній сорт. Найчастіше безнасінні плоди походять із групи клементинів, пише City Magazine.

Вони невеликі, гладкі й мають щільний помаранчевий колір. Мандарини без кісточок зазвичай важчі за свій розмір, адже мають щільну соковиту м’якоть.

