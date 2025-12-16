Чищення яєць – це, з одного боку, неймовірно просте завдання, яке не викликає жодних труднощів. А з іншого – воно забирає час, особливо коли потрібно почистити багато яєць водночас, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

На щастя, існує елементарний спосіб зробити це всього за кілька секунд.

Як правильно чистити яйця?

По-перше, спробуймо розібратися, як правильно варити яйця. Чимало людей кладуть їх у киплячу чи холодну воду, а тоді варять ще 5 – 10 хвилин. Та, виявляється, є кращий спосіб, з яким вам навіть не потрібно слідкувати за часом.

Все, що потрібно – це залити каструлю холодною водою та покласти в неї яйця. Вода має закривати яйця принаймні на кілька сантиметрів. Накрийте каструлю кришкою та доведіть воду до кипіння, а тоді одразу ж вимкніть її.

Після цього яйця не потрібно виймати – натомість залиште їх у воді ще на 12 хвилин, а вже тоді перемістіть їх у холодну воду. Зазвичай люди починають чистити яйця, прокотивши їх по стільниці, аби подрібнити шкаралупу. Втім, є набагато швидший альтернативний метод.

Все, що потрібно – це покласти яйця у лоток з кришкою, закрити його, а тоді кілька разів сильно струсити. Ви помітите, що шкаралупа з яєць починає злітати сама, і коли ви відкриєте судочок, частина яєць вже буде почищена. Знадобиться всього кілька митей, аби зняти залишки шкаралупи.



Що додати у воду під час варіння яєць?

Існує ще кілька лайфхаків, які допоможуть легше чистити яйця. Для того, аби шкаралупа легко відділялася від яйця, потрібно додати у воду один елементарний інгредієнт. І це оцет – вважається, що оцтова кислота може розщеплювати бікарбонат кальцію, що міститься в яєчній шкаралупі, пише allpecipes.

Окрім того, основна хитрість полягає у тому, щоб перед очищенням повністю охолодити яйця – тоді шкаралупа злітатиме з них у рази швидше та простіше.

