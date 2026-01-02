Викидання речей – це найскладніше в організації дому, адже завжди є причини залишити той чи інший предмет. Втім, є кілька речей у вашому домі, яким там вже точно не місце, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.
Які речі слід викинути з дому вже зараз?
Стара техніка
Будь-якій техніці, якою ви насправді не користуєтеся, не місце у вашому домі. Особливо, якщо у вас є новіші альтернативи, але ви зберігаєте стару техніку "про всяк випадок". Дуже багато людей зберігають і техніку, і шнури до неї.
Часто саме шнури займають особливо багато місця – тож слід перебрати їх і визначити, які ви насправді використовуєте, а яких час позбутися.
Папери
Дуже часто саме стоси чеків, квитанцій тощо створюють основний безлад у домі. І саме тому організатори просторів радять розібратися з паперами саме зараз і викинути усі, які більше не потрібні.
Протермінована їжа з комори
Дуже часто Новий рік починається також зі змін у способі життя – і багато з них пов'язані з їжею. Тож саме тому січень – це ідеальний час для того, аби переглянути вашу комору та позбутися з неї усього зайвого.
"Мотиваційний" одяг
Якщо ви зберігаєте речі, що не підходять вам за розміром, на випадок, коли ви схуднете – саме зараз час викинути цей одяг. Адже ви не можете його носити зараз, а це значить, що він лише марно займає місце у ваших шухлядах, пише Real Simple.
Які ще лайфхаки для дому слід знати?
Якщо у вас вдома є собака, запах з часом може стати досить неприємним. Та позбутися специфічного аромату можна завдяки елементарному засобу.
Також після свят є ідеальна можливість почистити усі прибори: столове срібло можна натерти за лічені хвилини, якщо знати простий лайфхак.