Взимку, на жаль, вікна забруднюються не гірше, ніж в будь-яку іншу пору року. Але більшість людей просто чекають до березня чи навіть квітня, аби вперше за рік помити їх, повідомляє Ideal Home.

Чи потрібно мити вікна взимку?

Багато людей думають, що про миття вікон на зимові місяці можна просто забути – втім, це не так. Насправді взимку навіть важливіше мити вікна – і передусім тому, що це, виявляється, може зігріти ваш дім.

Брудні вікна блокують значну частину сонячного світла – а значить, і тепла, що може дати вам сонце. Тож чисті вікна не тільки подарують більше природного світла, але й допоможуть підняти температуру вдома на кілька градусів. Окрім того, миття вікон може допомогти з ще однією проблемою, яка турбує багатьох – конденсат та цвіль.

Осушувачі повітря, безумовно, можуть розібратися з цією проблемою, але миття вікон – це швидший та дешевший спосіб. Конденсат утворюється, коли тепле повітря дому стикається з холодною поверхнею вікна – і тоді на ньому накопичується волога.

Ситуація стає значно гірша, якщо у вас брудні вікна: бруд затримує вологу, і зрештою це призводить до появи спор цвілі та грибка.

І останній, та точно не за важливістю пункт – зимове миття вікон допомагає зробити їх більш довговічними. Якщо ви регулярно митимете вікна незалежно від пори року, зможете вчасно виявити ознаки пошкодження.

Як помити вікна в холодну погоду?

Тут потрібно зважати на кілька факторів – передусім на те, що засоби для миття вікон на водній основі легко замерзають та можуть утворити льодову скоринку на вашому вікні. Для того, аби цього уникнути, потрібно або використовувати спеціальні засоби, або ж нагріти мікрофіброву ганчірку на батареї та витирати вікна саме нею, пише Cleaning Authority.

А для того, аби зробити власний засіб для чищення, який не замерзне на морозі, потрібно змішати:

рівні частини води та медичного спирту;

кілька крапель рідкого мила.

