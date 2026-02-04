Оцет є кислотою, тому може пошкодити натуральний камінь, дерев’яні покриття та металеві поверхні, пише Eating Well.

Що не можна мити оцтом?

Стільниці

Не можна мити оцтом граніт чи мармур, бо кислота з часом може призвести до пошкодження поверхні. Дерев’яні стільниці також не варто очищувати оцтом, оскільки їхній зовнішній вигляд стане тьмяним та каламутним. Слід розуміти, що оцет не може вбити мікроби, тому краще використовувати дезінфікуючий засіб.

Підлога

Оцет може бути занадто корозійним для каменів, плитки чи дерева. З часом кислотність може стерти покриття й зробить підлогу тьмяною. Найкраще мити підлогу спеціальними засобами для миття.

Побутова техніка

Фахівці не радять мити побутову техніку оцтом, оскільки вона спричиняє точкову корозію на нержавіючій сталі. Холодильник треба дуже обережно мити з внутрішньої сторони, щоб рідина не потрапила на гумовий ущільнювач.



Оцтом не можна мити всі можливі поверхні / Фото Freepik

Металевий посуд

Оцет може викликати корозію алюмінію на сталі та залізі, тому краще обрати інший засіб від стійкого жиру. Підійде навіть паста з харчової соди та води.

Раковини

Не можна мити оцтом мармурові, гранітні чи кам’яні раковини, бо оцет може залишити плями чи матовий наліт. А ще тривалий контакт з кислотою може пошкодити захисний шар й призвести до корозії.

Посудомийні машини

Оцет не зможе вивести погані запахи з посудомийної машини, а лише нашкодить резинці всередині. Він не зможе вбити мікроби, тому зовсім не ефективний у боротьбі з бактеріями та грибками.

Навіщо оцет додавати у прання?

Оцет пом'якшує тканини, дезінфікує, нейтралізує запахи та зберігає колір одягу, пише City Magazine. Для прання підходить дистильований 5% оцет, але використовувати його занадто часто не варто, щоб не пошкодити гумові деталі пральної машинки. Навіть у цьому випадку є застереження щодо оцту та його шкоди на гуму.

