Навіть така елементарна річ як прання дозволить суттєво зекономити та зменшити рахунок за електропостачання. Як цього домогтися – розповідає портал Onet.

Який режим прання "зʼїдає" багато електрики?

Хоча може здатися, що основний ресурс пральної машини йде на крутіння барабана, головний розхід електрики йде на нагрів воли. Саме температурний режим визначає, наскільки швидко будуть рости цифри у ваших платіжках.

Правильний режим прання дозволить зекономити / Фото Freepik

Найбільш марнотратним вважається режим "Бавовна" при 80 – 90 градусах. Щоб довести холодну воду до стану окропу, машині потрібно працювати на піковій потужності майже 40 хвилин.

Якщо порівняти із пранням при 30 градусах, то розхід на електрику збільшується аж у 5 разів! Сучасні пральні порошки чудово працюють при 40 – 60 градусах, і більшість речей можна прати саме в такому режимі.

Які речі треба прати лише при гарячій температурі?

Рушники завжди потребують високих температур. Вони постійно перебувають у волозі, тому стають ідеальним місцем для розмноження бактерій, розповідає Morele.

Також при високій температурі потрібно прати одяг з бавовни та постільну білизну. А ще – дитячі речі, адже їх дуже важливо не лише відчистити від бруду, а й дезинфікувати.

Які поради варто спробувати?