Зимой, к сожалению, окна загрязняются не хуже, чем в любое другое время года. Но большинство людей просто ждут до марта или даже апреля, чтобы впервые за год помыть их, сообщает Ideal Home.

Нужно ли мыть окна зимой?

Многие люди думают, что о мытье окон на зимние месяцы можно просто забыть – впрочем, это не так. На самом деле зимой даже важнее мыть окна – и прежде всего потому, что это, оказывается, может согреть ваш дом.

Грязные окна блокируют значительную часть солнечного света – а значит, и тепла, что может дать вам солнце. Поэтому чистые окна не только подарят больше естественного света, но и помогут поднять температуру дома на несколько градусов. Кроме того, мытье окон может помочь с еще одной проблемой, которая беспокоит многих – конденсат и плесень.

Осушители воздуха, безусловно, могут разобраться с этой проблемой, но мытье окон – это более быстрый и дешевый способ. Конденсат образуется, когда теплый воздух дома соприкасается с холодной поверхностью окна – и тогда на нем накапливается влага.

Ситуация становится значительно хуже, если у вас грязные окна: грязь задерживает влагу, и в конце концов это приводит к появлению спор плесени и грибка.

И последний, и точно не по важности пункт – зимнее мытье окон помогает сделать их более долговечными. Если вы регулярно будете мыть окна независимо от времени года, сможете вовремя обнаружить признаки повреждения.

Как помыть окна в холодную погоду?

Здесь нужно учитывать несколько факторов – прежде всего на то, что средства для мытья окон на водной основе легко замерзают и могут образовать ледяную корочку на вашем окне. Для того, чтобы этого избежать, нужно или использовать специальные средства, или нагреть микрофибровую тряпку на батарее и вытирать окна именно ею, пишет Cleaning Authority.

А для того, чтобы сделать собственное средство для чистки, который не замерзнет на морозе, нужно смешать:

равные части воды и медицинского спирта;

несколько капель жидкого мыла.

