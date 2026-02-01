Неприємний запах з раковини може бути значною проблемою – і з часом без спеціального чищення, вона, на жаль, не зникає, повідомляє Express.

Як прибрати запах з раковини?

Якщо ваша кухня бездоганно чиста – стільниці протерти, сміття винесене, а підлоги помиті – але неприємний запах все не хоче зникати, цілком ймовірно, річ у зливі раковини. Часто в ньому застрягають залишки їжі, сміття тощо, і зрештою вони починають неприємно пахнути.

Саме тому зливи потрібно чистити регулярно – і для цього зовсім необов'язково купувати комерційні засоби. Ті прості інгредієнти, що вже є у вас вдома, можуть виконати роботу не гірше.

Все, що вам знадобиться – це оцет та харчова сода, а також трохи окропу.

Суміш цих простих трьох інгредієнтів допомагає розчинити жир, розпушити мильний наліт та пом'якшити накопичення сміття у раковині. Все, що потрібно зробити – це засипати у злив половину склянки харчової соди, після цього залийте цілу склянку білого оцту, пише The Spruce.

Між інгредієнтами почнеться реакція, і раковину потрібно залишити на 10 – 15 хвилин. Нарешті, промийте злив гарячою водою.

Втім, з гарячою водою слід поводитися обережно. Попри те, що окріп допомагає впоратися із накопиченням сміття, часом він призводить до пошкодження труб, якщо залити надто багато води чи зробити це надто швидко. Тож краще використовувати просто гарячу воду, а не дуже гарячу, і вливати її у раковину повільно.

