Якщо у вас ще немає посудомийної машини й ви вагаєтеся над тим, чи варто її купувати додому, то спочатку подивіться відеоролик з поясненням витрат, пише 24 Канал з посиланням на тікток @ks_kudinova.

Читайте також Як швидко та легко очистити кухню: жир і наліт зійдуть на очах

На початку відеоролику жінка назвала кілька сум, тож ви також можете перевірити інтуїцію та вгадати, скільки ж коштує одне миття:

13 гривень;

40 гривень;

25 гривень;

60 гривень.

Жінка розклала вартість одного циклу миття на чотири основні складові: капсули, ополіскувач, сіль та витрати на електроенергію та воду.

До речі, знайти мийні засоби для посудомийних машин за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Скільки коштує одне миття посудомийної машини?

Капсули

Найдорожча складова процесу – це капсули. Жінка використовує якісні капсули, які коштують 400 – 500 гривень за упаковку на 60 штук. Відповідно одне миття обходиться у 7 – 8 гривень.

Ополіскувач

Друга за значимістю витрата – ополіскувач. Однієї пляшки вистачає на 120 циклів, тобто на кілька місяців. Одна порція – це приблизно 2 гривні.

Сіль для посудомийної машини

За словами блогерки, вона придбала набір ще кілька років тому й він досі не закінчився. У розрахунку на одне миття виходить кілька десятків копійок.

Електроенергія та вода

У кожного споживання електроенергії різне, бо все залежить від обраної посудомийної машини й програми прання. Втім, в загальному одне миття обійдеться у 2 – 3 гривні. За цими підрахунками, одне прання обійдеться у 13 гривень.

Скільки коштує миття у посудомийній машині: дивіться відео

Посудомийну машину потрібно ретельно чистити кожних 2 місяці, а при щоденному використанні – кожного місяця, пише Real Simple. Для ефективного чищення посудомийка повинна бути без посуду. Стінки протріть гарячою мильною водою й не забудьте очистити фільтр та злив.

Які ще лайфхаки треба знати?