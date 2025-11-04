Если у вас еще нет посудомоечной машины и вы колеблетесь над тем, стоит ли ее покупать домой, то сначала посмотрите видеоролик с объяснением расходов, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @ks_kudinova.

В начале видеоролика женщина назвала несколько сумм, поэтому вы также можете проверить интуицию и угадать, сколько же стоит одна мойка:

13 гривен;

40 гривен;

25 гривен;

60 гривен.

Женщина разложила стоимость одного цикла мытья на четыре основные составляющие: капсулы, ополаскиватель, соль и расходы на электроэнергию и воду.

Сколько стоит одно мытье посудомоечной машины?

Капсулы

Самая дорогая составляющая процесса – это капсулы. Женщина использует качественные капсулы, которые стоят 400 – 500 гривен за упаковку на 60 штук. Соответственно одно мытье обходится в 7 – 8 гривен.

Ополаскиватель

Второй по значимости расход – ополаскиватель. Одной бутылки хватает на 120 циклов, то есть на несколько месяцев. Одна порция – это примерно 2 гривны.

Соль для посудомоечной машины

По словам блогера, она приобрела набор еще несколько лет назад и он до сих пор не закончился. В расчете на одно мытье получается несколько десятков копеек.

Электроэнергия и вода

У каждого потребление электроэнергии разное, потому что все зависит от выбранной посудомоечной машины и программы стирки. Впрочем, в общем одно мытье обойдется в 2 – 3 гривны. По этим подсчетам, одна стирка обойдется в 13 гривен.

Посудомоечную машину нужно тщательно чистить каждые 2 месяца, а при ежедневном использовании – каждый месяц, пишет Real Simple. Для эффективной чистки посудомойка должна быть без посуды. Стенки протрите горячей мыльной водой и не забудьте очистить фильтр и слив.

