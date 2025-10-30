Певно, кожен власник посудомийки принаймні раз ставив собі запитання: якщо закінчаться таблетки для неї, чи можна натомість залити звичайний засіб для миття посуду? Відповідь на це запитання однозначна, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Чи можна заливати звичайний мийний засіб у посудомийку?

Експерти з догляду за посудомийними машинами попереджають, що використовувати звичайний мийний засіб у посудомийці категорично заборонено. І це не спосіб змусити вас купувати дорожчі таблетки для машинки. Річ у тому, що засіб для ручного миття посуду виділяє набагато більше густої піни – і навіть якщо видається, що засоби мають схожий вигляд і консистенцію, вони діють зовсім по-різному.

Якщо ви заллєте звичайний засіб для миття посуду у відсік для мила у посудомийці, в машинці почне утворюватися густа піна, що спершу заповнить увесь прилад, а тоді переллється з нього на підлогу. Якщо ж ви переплутали засоби, ось що потрібно робити:

вимкніть посудомийну машину та скасуйте цикл;

змийте воду та мило, що витекли на підлогу;

запустіть цикл зливу у посудомийній машині;

залийте в порожню посудомийку чверть склянки оцту та запустіть швидкий цикл очищення, адже посуд може придушити піноутворення;

очистьте посудомийку всередині рушниками;

ретельно помийте посуд у раковині, аби змити піну.



Додавати мийний засіб у посудомийку не варто / Фото Pexels

Що робити, якщо закінчився засіб для миття посуду?

Якщо таблеток для посудомийної машини немає, а запустити цикл очищення потрібно одразу, можна скористатися простим лайфхаком, пише Allrecepes. В відділення для мийного засобу крапніть всього дві краплі засобу для миття посуду – а після цього заповніть відсік до кінця харчовою содою.

Після цього посудомийну машину можна ввімкнути на звичайному режимі. Харчова сода – це природний м'який абразив, що може видалити з тарілок і залишки їжі, і мікроби.

