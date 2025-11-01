Кухонні меблі, стільниця та варильні поверхні кожного дня накопичують на собі різний бруд, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Відмити все на кухні досить просто. Не потрібно навіть вдаватися до використання хімічних засобів.

Чим відмити кухню?

Засіб для миття посуду

Змішайте кілька крапель миючого засобу з теплою водою й протріть цією рідиною забруднені поверхні. Засіб для миття посуду добре вимиває кухню.

Оцет

Розчин є природним розчинником жиру. Змішайте оцет з водою в однаковій пропорції, щоб отримати засіб для протирання шаф. Ним можна витирати застиглий жир та нейтралізувати запахи.



Розчин з оцту легко виводить запахи / Фото Pexels

Сода

Додайте до харчової соди трохи води й нанесіть кашку на плями, залишивши на кілька хвилин. Сода делікатно очищує поверхню й прибирає запахи.

Для особливо старих забруднень, які важко відмити одним засобом, варто скористатися розчином з кількох інгредієнтів. На 1 літр води додайте пачку лимонної кислоти й кілька крапель засобу для миття посуду. Отриманий заіб нанесіть на проблемне місце й залишіть на 30 хвилин, а після зазначеного часу протріть губкою.

До слова, пастою з соди можна почистити і духовку всередині, пише Martha Stewart. Для цього потрібно нанести її на всі поверхні, окрім нагрівальних частин, а тоді залишити пасту на кілька годин. Після цього наповніть пляшку з розпилювачем білим оцтом та обприскайте пасту, аби почалася реакція.

