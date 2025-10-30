Усім знайомі гучні звуки та сильна вібрація, які з часом з’являються під час роботи пральної машини. Вона може рухатися, гриміти й навіть "ходити" по підлозі, створюючи зайвий шум і незручності. Щоб цього уникнути, варто перевірити кілька простих речей, розповідей 24 Канал з посиланням на Choice.

Чому пралка рухається або сильно вібрує

Пральна машина починає сильно вібрувати, коли порушується її баланс. Під час віджиму барабан обертається з великою швидкістю, і навіть невеликий дисбаланс перетворюється на потужну вібрацію.

Машина починає "ходити", бо сила обертання нерівномірно тисне на корпус. Іноді причина проста – під час встановлення не зняли транспортні болти, які фіксують барабан. Через це машина не може правильно амортизувати й замість плавного руху починає стрибати.

Чому пралка сильно вібрує / Фото unsplash

Що зробити, щоб пралка не "танцювала" по хаті

Підлога, на якій стоїть пральна машина, має бути рівною та міцною. Її варто встановити ближче до стіни – це допоможе зменшити вібрацію під час роботи. Використання неправильного циклу прання може спричинити сильне трясіння, тому важливо ознайомитися з інструкцією з експлуатації та вибрати оптимальний режим для конкретного типу білизни.

Пральну машинку важливо правильно встановити / Фото Pixabay

Усі гвинти, болти та інші кріплення повинні бути добре затягнуті, адже навіть одна нещільна деталь може стати причиною вібрації. Варто також оглянути шланги, що подають воду, і переконатися, що вони не перегнуті та не пошкоджені. Якщо пральна машина все одно трясеться, можна скористатися віброподушкою або спеціальним килимком. Така підкладка особливо корисна для дерев’яних підлог – вона зменшує шум і допомагає уникнути появи слідів.

Користувачі на платформі Reddit також поділилися своїми порадами, як упоратися з пральною машиною, що "танцює" по дому. До прикладу, один із них порадив: переконайтеся, що вона не перевантажена. Користувач під ніком CherryblockRedWine зазначив, що нерівномірний розподіл білизни в пральній машині також може стати причиною того, що техніка рухається під час прання. Він порадив: спробуйте запустити пральну машину без білизни та перевірте, чи почнеться сильне трясіння.

