Здається, що попри усі зусилля пил так чи інакше потрапляє до домівок, і позбутися повністю проблеми неможливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Втім, якщо він повертається аж надто швидко, цілком ймовірно, що під час прибирання ви припускаєтеся помилки.
Цікаво Троянди виростуть небачено великими: підживленню, якому почнуть заздрити сусіди
Чому в домі дуже багато пилу?
Кілька факторів можуть призвести до дуже швидкого накопичення пилу – і їх потрібно позбутися, аби прибирати у квартирі не доводилося щодня.
До речі, знайти засоби для прибирання за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.
- Висока вологість. Можливо, саме вологість у домі призводить до накопичення пилу. Пилові кліщі також частіше з'являються за умов підвищеної вологості. І для того, аби пил з'являвся рідше, намагайтеся підтримувати вологість на рівні 40 – 50%.
- Не витираєте пил з-під поверхонь. Пил природним чином осідає не тільки там, де його легко побачити. І якщо ви ігноруєте його наявність під столами, шафами тощо – він буде підійматися в повітря та знову осідати на меблях за лічені хвилини.
- Носіння взуття в приміщенні. Взуття переносить величезну кількість пилу та бруду з вулиці, і якщо ходити в ньому по кімнаті, пил буде накопичуватися значно швидше.
- Брудна вентиляція. Якщо повітряні фільтри у квартирі засмічені, пил циркулює назад у дім. Фільтри потрібно обов'язково очищувати чи замінювати кожні 2 – 3 місяці.
- Брудні килими. Килими – це ідеальний сховок для величезної кількості пилу, адже вони можуть таємно накопичувати бруд, клітини шкіри, шерсть домашніх тварин тощо. Пилососити килими радять двічі на тиждень, а також їх потрібно чистити кілька разів на рік.
Протирати пил потрібно регулярно / Фото Pexels
Що робити, щоб пилу стало менше?
Виправити ситуацію можливо, але для цього потрібно вжити деяких заходів. Зокрема, розпрощатися з зайвими речами. Один з найпростіших способів зменшити кількість пилу – це не тримати у домі більше предметів, ніж справді потрібно. Особливо це стосується текстильних виробів та маленьких сувенірів на полицях що, здається, лише й накопичують пил, пише The Spruce.
Також слідкуйте за технікою витирання пилу – починати потрібно згори, а тоді вже спускатися нижче. Інакше пил з верхніх полиць опадатиме на ті, що ви вже витерли.
Які ще лайфхаки для дому потрібно знати?
Навіть старі рушники можна легко зробити м'якими та пухнастими, аби вони були наче з готелю. Для цього їх потрібно правильно випрати.
Окрім того, кілька лайфхаків допоможуть назавжди позбутися й неприємної проблеми конденсату на вікнах.