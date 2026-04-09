Коли краще садити картоплю — до чи після Великодня: порада від дачників

Вже з перших днів квітня в Україні встановлюється стабільне тепло, тому городники починають активну підготовку ділянок до посадки картоплі. Та коли краще садити картоплю – до чи після Великодня – читайте далі.

Дехто дотримується традиції висаджувати овочі ще до великого християнського свята, коли температура не опускається нижче 4 градусів тепла, інші ж відкладають посадку вже після Великодня, пише The Spruce.

Коли краще садити картоплю?

У 2025 році Пасха припадає на 12 квітня. У цей період температура вже стабілізується й тримається вище 10 градусів тепла. Якщо вже ґрунт достатньо прогрівся, то це сигнал, що можна починати посадкові роботи у відкритому ґрунті.

Якоїсь чітко визначеної дати для посадки картоплі не існує, проте більшість досвідчених дачників починають відлік після Великодня. У перший тиждень після Воскресіння стараються ще нічого не робити на городі. Повноцінну посадку починають вже наприкінці квітня.



Картоплю варто садити після Великодня

Коли земля вже достатньо прогріта, то це знижує ризик пошкодження рослин холодом. Картопля добре росте, коли спостерігається вже стабільне тепло, тому посадка після Великодня – найкращий варіант.

Для тих, хто садить ранню картоплю, цього тижня все одно не варто садити картоплю. У Страсний тиждень утримуються від будь-якої роботи на городі.

Для покращення врожаю картоплі підходять рослини-компаньйони з поверхневою кореневою системою, такі як шпинат, часник, квасоля, капуста, хрін, базилік і чорнобривці, пише Southern Living.

Часник і чорнобривці відлякують шкідників, таких як колорадський жук, а квасоля збагачує ґрунт азотом, необхідним для росту картоплі.

