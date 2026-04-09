Дехто дотримується традиції висаджувати овочі ще до великого християнського свята, коли температура не опускається нижче 4 градусів тепла, інші ж відкладають посадку вже після Великодня, пише The Spruce.
Коли краще садити картоплю?
У 2025 році Пасха припадає на 12 квітня. У цей період температура вже стабілізується й тримається вище 10 градусів тепла. Якщо вже ґрунт достатньо прогрівся, то це сигнал, що можна починати посадкові роботи у відкритому ґрунті.
Якоїсь чітко визначеної дати для посадки картоплі не існує, проте більшість досвідчених дачників починають відлік після Великодня. У перший тиждень після Воскресіння стараються ще нічого не робити на городі. Повноцінну посадку починають вже наприкінці квітня.
Картоплю варто садити після Великодня / Фото Pinterest
Коли земля вже достатньо прогріта, то це знижує ризик пошкодження рослин холодом. Картопля добре росте, коли спостерігається вже стабільне тепло, тому посадка після Великодня – найкращий варіант.
Для тих, хто садить ранню картоплю, цього тижня все одно не варто садити картоплю. У Страсний тиждень утримуються від будь-якої роботи на городі.
Для покращення врожаю картоплі підходять рослини-компаньйони з поверхневою кореневою системою, такі як шпинат, часник, квасоля, капуста, хрін, базилік і чорнобривці, пише Southern Living.
Часник і чорнобривці відлякують шкідників, таких як колорадський жук, а квасоля збагачує ґрунт азотом, необхідним для росту картоплі.
Що ще варто прочитати?
За народними віруваннями, у Страсний тиждень не можна працювати на землі, оскільки "земля не приймає насіння".