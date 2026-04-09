Некоторые придерживаются традиции высаживать овощи еще до большого христианского праздника, когда температура не опускается ниже 4 градусов тепла, другие же откладывают посадку уже после Пасхи, пишет The Spruce.

Когда лучше сажать картофель?

В 2025 году Пасха приходится на 12 апреля. В этот период температура уже стабилизируется и держится выше 10 градусов тепла. Если уже почва достаточно прогрелась, то это сигнал, что можно начинать посадочные работы в открытом грунте.

Какой-то четко определенной даты для посадки картофеля не существует, однако большинство опытных дачников начинают отсчет после Пасхи. В первую неделю после Воскресения стараются еще ничего не делать на огороде. Полноценную посадку начинают уже в конце апреля.



Картофель стоит сажать после Пасхи

Когда земля уже достаточно прогрета, то это снижает риск повреждения растений холодом. Картофель хорошо растет, когда наблюдается уже стабильное тепло, поэтому посадка после Пасхи – лучший вариант.

Для тех, кто сажает ранний картофель, этой неделе все равно не стоит сажать картофель. В Страстную неделю воздерживаются от любой работы на огороде.

Для улучшения урожая картофеля подходят растения-компаньоны с поверхностной корневой системой, такие как шпинат, чеснок, фасоль, капуста, хрен, базилик и бархатцы, пишет Southern Living.

Чеснок и бархатцы отпугивают вредителей, таких как колорадский жук, а фасоль обогащает почву азотом, необходимым для роста картофеля.

