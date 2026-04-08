Впродовж усього тижня люди традиційно готуються до Великодня: печуть паски, наводять порядок у домі, миють вікна, пише ТСН. Однак дачників все ж таки цікавить, коли можна садити город перед Великоднем.

Чи можна садити картоплю та іншу городину перед Великоднем?

За народними віруваннями, у Страсний тиждень не можна працювати на землі. Навіть наші прадіди та прабабусі у цей період припиняли будь-які польові та городні роботи.

Вважається, що перед Великоднем "земля не приймає насіння", тому посіви не сходять або ростуть слабкими.

Впродовж всього Страсного тижня, який ще називають Великою Седмицею, варто уникати не лише посадок але й будь-яких робіт у саду чи на городі.

Слід розуміти, що у Біблії немає прямої заборони на роботу в саду чи на городі, тому працю не вважають гріхом. Проте священники радять утриматися від господарських страв та присвятити час молитвам та духовності.

Найкраще запланувати всі посадки після Великодня, але якщо на вулиці буде тепло і сонячно, то можна висадити у четвер прості рослини чи зелень, які не вимагають копання землі чи сильного фізичного втручання.



У четвер можна садити лише прості рослини / Фото Pexels

Саме четвер підходить для швидких посадок. У п’ятницю та суботу будь-які роботи на городі та в саду рекомендовано відкласти. У ці дні ходять в церкву та готують великодні кошики.

У квітні можна садити овочі, які витримують непередбачувані погодні умови, такі як буряк, картопля, капуста кале, горох і цибуля порей, пише Homes & Gardens. Ці культури стійкі до холоду, вологи та температурних коливань, що робить їх ідеальними для весняної посадки.

