Чи є визначений день, коли треба пекти паски: пояснення священника
- Священник УГКЦ Михайло Квасюк рекомендує пекти паски у четвер перед Великоднем, оскільки у п'ятницю строгий піст, а в суботу відбувається освячення кошиків.
- Віряни не повинні їсти паски до Великодня, оскільки вони містять інгредієнти, заборонені під час посту, але за відсутності релігійних обмежень паска може бути просто смачною випічкою.
Великдень – це одне з найважливіших свят для християн за весь рік, і до підготовки до нього ставляться неймовірно серйозно. Тиждень до свята розписаний не просто по днях, а по годинах, і тому чимало господинь цікавляться, коли саме варто випікати паски.
Випікання паски – це щорічний ритуал перед Великоднем для багатьох людей. Але багато людей не можуть зійтися щодо того, коли потрібно замішувати тісто та ставити випічку у духову піч – і точну відповідь 24 Каналу дав священник УГКЦ Михайло Квасюк.
В який день потрібно пекти паски?
Одні господині печуть паски у суботу, інші – у п'ятницю, треті – у четвер. Деякі не думають, що є якась різниця, а інші переконані, що випікати їх можна лише в один конкретний день.
І священник переконаний, що все ж є найкращий день для приготування пасок – і це четвер. Втім, причина тут проста – це просто практично.
Адже у Страсну п'ятницю є строгий піст, у храмах виставляють Плащаницю. Цей день ми маємо провести у молитві, вшановуючи тіло Христове. Зрозуміло, що у п'ятницю ми не будемо готувати. А в суботу, зазвичай, відбувається освячення кошиків. Тому залишається четвер,
– пояснив Михайло Квасюк.
А ось вигляд, інгредієнти та оздоблення паски, за його словами, не мають жодного значення – якщо людина освятить паску та споживатиме її з вірою, це найважливіше. Також священник вважає, що неважливо, чи людина самостійно випікає паску, чи купує її у магазині.
Чи можна їсти паски перед Великоднем?
Якщо паски напечені ще в четвер, може виникнути спокуса тоді ж ними поласувати. І чимало людей не знають, чи можна це робити, чи краще все ж зачекати до неділі. Ключем до розуміння відповіді є питання Великого посту, що передує святу, пишуть "Факти".
Віряни протягом семи тижнів перед Великоднем обмежують свій раціон: не вживають м'яса, молочних продуктів, яєць, а іноді й риби. І паска – це випічка, що містить певні "заборонені" під час посту інгредієнти – масло, молоко та яйця. Саме тому краще почекати до завершення посту, аби скуштувати солодку випічку.
Водночас для людей, що не святкують Великдень, або ж не дотримуються посту, паска – це просто смачна випічка, і тому чекати, аби її поїсти, не потрібно.
Часті питання
Коли найкраще пекти паски перед Великоднем?
Священник УГКЦ Михайло Квасюк рекомендує пекти паски у четвер. Він пояснює, що у Страсну п'ятницю є строгий піст і цей день слід провести у молитві, а в суботу відбувається освячення кошиків. Тому четвер — найзручніший день для випікання.
Чи можна їсти паски до Великодня?
Під час Великого посту віряни обмежують свій раціон, не вживаючи м'яса, молочних продуктів, яєць та риби. Паска містить інгредієнти, що зазвичай заборонені під час посту, тому краще дочекатися завершення посту, щоб скуштувати її. Для тих, хто не дотримується посту, паска — це просто смачна випічка, яку можна їсти без обмежень.
Чи є значення у вигляді та інгредієнтах паски?
Священник Михайло Квасюк зазначив, що вигляд, інгредієнти та оздоблення паски не мають значення. Важливим є те, щоб паска була освячена та споживалася з вірою. Також неважливо, чи людина випікає паску самостійно, чи купує її у магазині.