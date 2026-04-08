З Чистим четвергом пов’язано багато звичаїв, пише VSN. Головний секрет цього дня у тому, що чистота повинна бути в усьому.

Господині ретельно прибирають дім, миють підлогу, а також починають приготування до святкового столу. Вважається, що порядок вдома допомагає створити гармонію у житті.

Чи можна прати у Чистий четвер?

У цей день не лише можна, але й треба прати. Увесь брудний одяг потрібно випрати, висушити, попрасувати й поскладати в шафах.

Щодо текстилю, то напередодні Великодня потрібно випрати й накрохмалити святкові скатертини, а також відбілити тюль та навіть попрати штори.



Проте останній пункт не є обов’язковим. Штори довго сохнуть і погано прасуються, тому їх можна очистити навіть не знімаючи.

Експерти рекомендують чистити штори, використовуючи пилосос з м’якою щіткою чи ручний відпарювач, пише The Spruce. Користуючись пилососом варто особливу увагу звернути на зону біля карнизу, бо саме там накопичується найбільше пилу.

А от ручний відпарювач допоможе швидко освіжити штори. Його перевагою є не лише виведення пилу, але й відпарювання тканини.

Вважається, що прибирання у Чистий четвер допомагає не лише позбутися від бруду, але й символічно очищає дім від всього негативного й приносить у дім добробут.

Прання у Чистий четвер дозволене і навіть вважається найкращим днем для очищення всього перед великим християнським святом.

