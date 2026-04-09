Випікання паски – це щорічний ритуал перед Великоднем для багатьох людей. Але багато людей не можуть зійтися щодо того, коли потрібно замішувати тісто та ставити випічку у духову піч – і точну відповідь 24 Каналу дав священник УГКЦ Михайло Квасюк.

В який день потрібно пекти паски?

Одні господині печуть паски у суботу, інші – у п'ятницю, треті – у четвер. Деякі не думають, що є якась різниця, а інші переконані, що випікати їх можна лише в один конкретний день.

І священник переконаний, що все ж є найкращий день для приготування пасок – і це четвер. Втім, причина тут проста – це просто практично.

Адже у Страсну п'ятницю є строгий піст, у храмах виставляють Плащаницю. Цей день ми маємо провести у молитві, вшановуючи тіло Христове. Зрозуміло, що у п'ятницю ми не будемо готувати. А в суботу, зазвичай, відбувається освячення кошиків. Тому залишається четвер,

– пояснив Михайло Квасюк.

А ось вигляд, інгредієнти та оздоблення паски, за його словами, не мають жодного значення – якщо людина освятить паску та споживатиме її з вірою, це найважливіше. Також священник вважає, що неважливо, чи людина самостійно випікає паску, чи купує її у магазині.



Паски найкраще пекти в четвер / Фото Pexels

Чи можна їсти паски перед Великоднем?

Якщо паски напечені ще в четвер, може виникнути спокуса тоді ж ними поласувати. І чимало людей не знають, чи можна це робити, чи краще все ж зачекати до неділі. Ключем до розуміння відповіді є питання Великого посту, що передує святу, пишуть "Факти".

Віряни протягом семи тижнів перед Великоднем обмежують свій раціон: не вживають м'яса, молочних продуктів, яєць, а іноді й риби. І паска – це випічка, що містить певні "заборонені" під час посту інгредієнти – масло, молоко та яйця. Саме тому краще почекати до завершення посту, аби скуштувати солодку випічку.

Водночас для людей, що не святкують Великдень, або ж не дотримуються посту, паска – це просто смачна випічка, і тому чекати, аби її поїсти, не потрібно.

